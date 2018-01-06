Yeni Başkan Teke'ye Kutlama

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Şahinbey 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanlığı'na seçilen Hasan Teke'ye kutlayarak görevinin hayırlı olmasını diledi.



İl Başkanı Mehmet Özkeçeci, Şahinbey ilçe kongresinin birlik ve beraberlik içinde geçtiğini belirterek, Hasan Teke'yi kutladı. Mehmet Özkeçeci, "AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı için başvuruda bulunan Hasan Teke kardeşimizin AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı mülakat ve değerlendirilmesi sonucu Şahinbey İlçe Başkanı olarak tek aday olarak gösterildi. Oyların tamamını alan Hasan Teke kardeşimizi canı gönülden kutlar, başarılarının daim olmasını dilerim. Hasan Teke kardeşimizin de aynı değerde dava sahiplenmişliği ve sorumluluk bilincinde olduğu; ekip ruhuyla birlik beraberlik içinde önümüzdeki çalışma mücadelesi içinde olacağına inancım tamdır. Ayrıca Bu köklü hareketin sancağını onurla, gururla bugüne başarıyla ulaştıran ve bayrağı devreden Hakan Kurt kardeşime ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte de bir nefer olarak yardım ve katkılarına da devam edeceğini inancında olduğumuzu belirterek sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



"Sadece 2023'müz yok"



Özkeçeci, 2019 seçimlerini yürütecek ekipleri zorlu süreçlerin beklediğini vurgulayarak, 'Şunu unutmamalıyız. Bizler hepimiz dava neferleriyiz. Söz konusu vatansa, söz konusu bu memleketse, söz konusu ülkeyse makamlar, mevkiler, hırslar hepsi bir kenara atılıp, dava uğruna hepimiz bir nefer gibi mücadele etmek zorundayız. Bunun için çok çalışmalıyız, çok gayret etmeliyiz. Kuruluşundan itibaren emeği geçen tüm AK PARTİ'li dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 2023 hedefine giderken hep birlikte hep birlikte 2019'da bir seçim yaşayacağız. Sadece 2023 değil 2053'ümüz var, 2071'imiz var ama en önemlisi ülkenin geleceği için, milletimizin geleceği için, bekası için en önemli seçim 2019'daki seçimlerimiz. Bu seçim sadece ve sadece bir seçim değil. Bu seçim ülkemizin ve coğrafyamızın geleceğinin şekilleneceği bir seçim olacak. O yüzden 2019 seçimlerini yürütecek ekipleri zorlu süreçler bekliyor" ifadelerini kullandı - GAZİANTEP