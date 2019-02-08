Yeni Başkan Görevine Başladı

Salihli Ziraat Odası'nın yeni Başkanı Cem Yalvaç, mazbatasını geçmiş dönem başkanı Necati Aktürk'ten alarak görevine başladı.

Olağan genel kurulda başkanlık için yarıştığı Necati Aktürk'ten 12 oy fazla alarak Salihli Ziraat Odası'nın yeni başkanı seçilen Cem Yalvaç, görevi geçmiş dönem başkanı Aktürk'ten düzenlenen törenle devraldı. Odanın konferans salonunda gerçekleştirilen törende yapılan duanın ardından mazbatayı yeni başkan Cem Yalvaç'a takdim eden Necati Aktürk "Cem Yalvaç ve ekibine birlik ve beraberlik içinde 4 yıllık süreçte başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin" dedi.

Görevi devralan yeni başkan Cem Yalvaç ise "Bugün burada bayrağı devraldım. Amacım enerji ve güçle Salihli Ziraat Odası bayrağını daha en üst seviyelere taşımak için çalışacağım" dedi. Tüm kurum ve kuruluşlara birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Yalvaç "Hizmet yolunda tüm çiftçilerimizin emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Mazbata töreninde geçmiş dönem başkanı Necati Aktürk olmak üzere meclis başkanı ve meclis üyelerine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA