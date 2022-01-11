Yeni banknotlar mı çıkıyor, ne zaman çıkacak 2022? TL yeni banknotlar nasıl olacak? 20 TL görüntüsü mü değişti?

Yeni TL banknotlar mı çıkıyor? Yeni 20 TL nasıl olacak? 500 TL'lik banknot mu çıkacak? 1000 TL'lik yeni banknot mu çıkacak? Merkez Bankası açıklaması nedir? 20 TL görüntüsü mü değişti? Yeni banknotlar mı çıkıyor, ne zaman çıkacak2022? TL yeni banknotlar nasıl olacak?

YENİ BANKNOTLAR MI ÇIKIYOR?

Yapılan açıklamaya göre 20 TL'lik banknotlarda küçük bir değişiklik olacak. Bunun dışında henüz yeni banknot TL çıkacak mı bilinmiyor. Resmi bir açıklama yapılmadı.

YENİ 20 TL Mİ ÇIKIYOR?

Merkez Bankası, yeni 20 TL'leri bugün itibariyle tedavüle sokacak. E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL'lik yeni banknotlarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzası olacak. Diğer tüm özellikler önceki banknotlarla aynı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

KAVCIOĞLU VE ŞENER'İN İMZALARI OLACAK

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

SADECE İMZALAR DEĞİŞİK OLACAK

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek

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