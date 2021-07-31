Yeni banka kartı gönderme bahanesiyle dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Denizli'de bir kişiyi "Bankadan arıyorum" diyerek dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de bir kişiyi "Bankadan arıyorum" diyerek dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişinin banka hesabındaki paranın dolandırıcılık yöntemiyle alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

A.D'yi telefonla arayan kişinin, kendisini banka müşteri temsilcisi olarak tanıttığı, yeni bir bankamatik kartı gönderme bahanesiyle telefona gelen linke tıklaması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Polis ekipleri telefondaki linke tıklayan A.D'nin, bankadan gelen mesajla hesabında bulunan 390 bin lirayı başka bir hesaba gönderildiğini tespit etti.

Bir bankanın şubesinden parayı çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalanan zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek