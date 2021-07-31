Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı
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Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı

Yeni banka kartı bahanesiyle 390 bin TL dolandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp gönderdiği linki açtıran dolandırıcılar hesapta bulunan 390 bin TL'yi farklı taşeron hesaplara gönderdi.

Denizli'de kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp gönderdiği linki açtıran dolandırıcılar hesapta bulunan 390 bin TL'yi farklı taşeron hesaplara gönderdi. Bir hesaba 70 bin TL gönderildiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi para çekmek üzereyken kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de bir şüpheli kendisini banka görevli olarak tanıtıp vatandaşa yeni kart gönderme bahanesiyle cep telefonuna link gönderdi. Vatandaşın güveninin kazanan şüpheli, link açılır açılmaz banka hesabını ele geçirdi ve hesapta bulunan 390 bin TL'yi para karşılığı taşeron olarak kullandıkları hesaplara transfer ederek dolandırdı. İhbarı alan ekipler Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla harekete geçti. Yapılan titiz çalışma sonucu Denizli'de bir kişinin hesabına taşeron olarak kullandıran ve mağdura ait hesaptan 70 bin TL para gönderildiğini tespit edildi. Ekiplerin yaptığı başarılı operasyon sonucu şüpheli banka şubesinden parayı çekmek isterken suçüstü yakalandı. Adli makamlara sev edilen dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet müdürlüğünden uyarı yapıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, "Kendilerini polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtarak; yapılan dolandırıcılık olaylarının, önüne geçilebilmesi, şüpheli şahısların yakalanmaları ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının engellenmesi amacıyla vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmaları halinde bu şahıslara itibar etmemeleri, şüphe arz eden bir durumda 155-112 ihbar hattını aramaları gerekmektedir" şeklinde uyarıda bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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