Yeni Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti
- Yeni Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
- Yeni Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK