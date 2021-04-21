Yeni Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti

- Yeni Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.