YENİ BAĞLANTI YOLLARI AÇILIYOR

YENİ BAĞLANTI YOLLARI AÇILIYOREkipler, Çalışkanlar Caddesi ile Yakup Acar Caddesi güzergahları üzerinde bulunan ve imar planlarında yer alan bölgelerde yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

YENİ BAĞLANTI YOLLARI AÇILIYOR

Ekipler, Çalışkanlar Caddesi ile Yakup Acar Caddesi güzergahları üzerinde bulunan ve imar planlarında yer alan bölgelerde yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca Bayraktepe Mahallesi Radar Caddesi üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yolun bakım ve onarımlarına başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten ekipler; "Yeni bağlantı yollarımızla vatandaşlarımıza kolaylık sağlamış olacağız. Bu bölgelerimizde ilk olarak alt yapı çalışması ardında ise yeni bağlantı yollarını yapacağız. Bununla birlikte Radar Caddesi'ndeki bakım ve onarım çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak" dediler.

Kaynak: Habermetre