Yeni Aziz Sancarların yetişeceği kampüsü DHA görüntüledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'in isminin verildiği eğitim kampüsü, yarın açılacak. Törene Prof. Dr. Aziz Sancar da katılacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenciler bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak" dedi.

Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşan kampüs, yarın Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da katılacağı törenle açılacak. DHA'nın görüntülediği, Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor. Anaokulu 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken, Fen Lisesi'nde ise, 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğrenci kapasiteli jimnastik salonu, seminer-sinema salonu, 2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci pansiyonu bulunuyor. Kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturuldu.

Bakan Özer, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın törene katılacağını belirterek, "Aziz Sancar hocamıza teklifimizi kabul ederek, bugün Türkiye'ye gelip yarınki açılışa katılacağı için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerleri yaşayan insan hazinelerimizin okullarımızla buluşması çok kıymetli. İnşallah Aziz Sancar isminden sonra ülkemizde yaşayan hazinelerin isimlerini farklı okullarımıza vereceğiz. Çocuklarımız o iklimde o insanları tanıyarak geleceğe çok daha emin bir şekilde bakacaklar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel