Yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilk iş olarak Ankara'yı aradı

02.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:55

Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen çevre konularına öncelik vereceklerini açıklayarak görevine bir ay gecikmeyle başladı. Pazar günü göreve başlayan von der Leyen aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G7 ve G20 ülkelerinin liderleri ile telefon görüşmesi yaptı. Von der Leyen, Türk, Çin, Güney Kore, Endonezya ve Avustralya liderleri ile telefonda görüştüğünü ifade ederek bağlantılarını sürdüreceğini belirtti.



Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı salı günü İspanya'nın Madrid kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 25. Taraflar Konferansına katılacak (COP 25). Toplantıda von der Leyen "Avrupa için Çevre Anlaşmasını" ele alacak. Euronews.com'da Görüntüle