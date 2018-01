CARMEDYA.COM – Audi'nin yeniden tasarlanan Q3 crossover modeli prototip haliyle testlerine devam ediyor. Model İsveç'in karlı yollarında zorlu aşamalardan geçiyor. Modelin ön bölümünde önemli değişimler bekleniyor. Ayrıca arka stop grubunda da net değişimler göze çarpıyor.

Yeni Audi Q3 kış testlerine devam ediyor



Boyutlara baktığımızda model selefine göre 5.8 cm daha uzamış görünüyor. VW grubunun modern MQB platformunda yükselmesi beklenen modelin rejime de gideceği aşikar. Model selefine göre 50 kg kadar hafiflemesi bekleniyor. Giriş seviyesi sürümleri iki tekerlekten çekiş sistemiyle satılacak. Daha üst paketlerde Audi'nin quattro sistemi otomobile dahil olacak.

Güç üniteleri, muhtemelen VW Tiguan'da kullanılan motorlar olabilir. Ayrıca elektrikli varyasyonlar da dedikodular arasına girdi. Tek bir şarjla 300 km'ye kadar menzil sağlayan bir versiyonunda olması gelen duyumlardan. Yepyeni Audi Q3'ün ya bu yılın sonlarında veya 2019'un başında çıkması bekleniyor. Gelecekteki rakipleri arasında BMW X1, Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-PACE ve ayrıca Volvo XC40 yer alıyor.

