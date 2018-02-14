Yeni Audi A8'in Dokunmatik Kumandasını Gördünüz mü?



Yeni Audi A8'in tüm kontrolleri parmaklarınızın ucunda…

Yeni Audi A8 2018 3.0 TDI Seçeneğiyle 2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunuluyor. Peki aracın tüm kontrollerini sağlayabileceğiniz Yeni Audi A8'in Dokunmatik Kumandasını Gördünüz mü?

Yeni Audi A8'in arka koltuğunda bulunan ve bir akıllı telefon boyutlarındaki dokunmatik kumanda ile, arka koltuktaki yolcular ortam aydınlatmasından, bilgi-eğlence sistemine, koltukların masaj özelliğinden havalandırmaya kadar otomobilin birçok özelliğini kontrol edebiliyor.



Audi'nin Amiral Gemisi, A8'in dördüncü nesli Yeni A8, sürüş dinamizmi ve güvenlik sistemlerinin yanında lüks ve ferah bir salonu andıran iç tasarımı ile öne çıkıyor. En prestijli ve konforlu yerin arka sağ koltuk olduğu otomobilde, özellikle arka koltuktaki yolcuların rahatı için yakın geçmişte, konsept otomobillerde görülen özellikler hayata geçirildi. Bu özelliklerin başında, "Arka koltuk merkezi kontrol kumandası (Rear Seat Remote)" geliyor.

Arka koltukta, ortadaki kol dayanağı üzerinde bulunan OLED ekranlı ve bir akıllı telefon ebatlarındaki uzaktan kumanda, bulunduğu yerden çıkarılarak kullanılıyor. Yolcular, bu kumanda ile ortam aydınlatması; yeni HD Matrix okuma ışıkları, masaj koltukları; koltuk ayarları, bilgi-eğlence sistemi, iklimlendirme ayarları, müzik ve arka camlardaki güneşlikler gibi birçok fonksiyonu kontrol edebiliyor. 5.7 inç büyüklüğündeki kumanda ile, ayrı bir işletim ünitesi üzerinden telefon konuşmaları da gerçekleştirilebiliyor.

Audi

http://www.teknotalk.com/yeni-audi-a8in-dokunmatik-kumandasini-gordunuz-mu-62245/