Yeni Audi A6 Avant İçin Büyük Adım

CARMEDYA.COM – Mart ayında 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni bir model daha tanıtılmak isteniyor. Audi markasının altında yer alan A6, Avant karoser ile sahneye çıkacak.

Yeni Audi A6 Avant için büyük adım



Ortaya çıkma beklentisini fazlasıyla arttıran detay ise bu yıl gelen yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve BMW 5 Serisi. Avant versiyonu doğrudan e-Serisi Estate için rakibi 5-Serisi Touring, Jaguar XF Sportbrake ve Volvo V90 gibi rakipleri hedef alıyor. Raporlara göre, A6, yeni A7'de olduğu gibi, bir dijital göstergeye sahip olacak. Çift konsollu ekranlarla birlikte iç mekan daha teknolojik görünecek. Ayrıca otomobil A8 gibi Seviye 3 otonom sürüş sistemiyle gelecek. Testlerde yakalanan prototip ağır kamuflaj altındaydı. Ancak tahminler ön bölümün A4 ile benzerlik göstermesi yönünde. Yeni jenerasyon A6 Avant dört ve altı silindirli motorların yer aldığı geniş bir yelpaze ile gelecek. Gelmesi beklenen 3.0 litre TFSI V6 motorun 0-100 hızlanmasının 5.3 saniye olması bekleniyor.

