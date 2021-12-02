Yeni atanan itfaiye eri adayları eğitime hazırlanıyor
Eğtim müdürlüğünün organize ettiği oryantasyon eğitimini tamamladıktan sonra 14 hafta sürmesi planlanan Temel İtfaiye Eri Eğitimi'ne 425 itfaiye eri adayımız katılım sağlayacak.
Eğtim müdürlüğünün organize ettiği oryantasyon eğitimini tamamladıktan sonra 14 hafta sürmesi planlanan Temel İtfaiye Eri Eğitimi'ne 425 itfaiye eri adayımız katılım sağlayacak.
Anadolu Yakası İBİTEM (İtfaiye Eğitim Merkezi) ve Avrupa Yakasında bulunan İBİTEM (İtfaiye Eğitim Merkezi)'de iki grupta halinde eğitim görecek.
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