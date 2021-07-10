Yeni atanan Cezayir Başbakanı Benabderrahmane Covid-19'a yakalandı
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Yeni atanan Cezayir Başbakanı Benabderrahmane Covid-19'a yakalandı

Yeni atanan Cezayir Başbakanı Benabderrahmane Covid-19'a yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeni atanan Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeni atanan Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cezayir'de istifa eden eski Başbakan Abdelaziz Djerad'ın yerine 30 Haziran'da göreve getirilen Ayman Benabderrahmane korona virüse (Covid-19) yakalandı.

Yeni hükümetini geçtiğimiz günlerde kuran Benabderrahmane, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, bugünden itibaren kendini karantinaya aldığını açıkladı. Benabderrahmane, bu süre zarfında görevini uzaktan yürüteceği ve çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Benabderrahmane, karantinada kalacağı süreye ilişkin net bir açıklama yapmazken, ülkedeki mevcut düzenlenmeye göre, yeni Başbakan Benabderrahmane'in en az 7 gün karantinada kalması gerekiyor.

Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 3 bin 824 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 145 bin 296 vaka tespit edildi.

Cezayir ekonomik olarak zor günler geçiriyor

OPEC üyesi Cezayir, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert düşüş nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiriyor. 45 milyonluk Kuzey Afrika ülkesi, enerji dışı sektörü geliştirme girişimlerine rağmen, ekonomiyi petrol ve doğal gazdan bağımsız hale getirmeyi başaramadı. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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