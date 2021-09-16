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Yeni aşkı parfüm imparatoru

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Yeni aşkı parfüm imparatoru

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık bir ay önce Poyraz Teoman ile yollarını ayırmıştı. Sosyal medya fenomeni yeni bir aşka yelken açtı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Geçen ay Poyraz Teoman ile yollarını bir ay önce ayıran Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya fenomeninin, yeni sevgilisi Türkiye'nin kozmetik imparatoru olan Yusuf Engin olduğu ortaya çıktı. Engin, Dünyanın önde gelen parfüm ve kozmetik markalarını Türkiye'ye getiren Engin Grup Yönetim Kurulu Üyesi..

Bilic, Ece Seçkin'in düğünden sonra oluğu yeni sevgilisinin yanında aldı. Yeni sevgililer, dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda sarmaş dolaş eğlendi.

Yeni aşkı parfüm imparatoru

Yeni aşkı parfüm imparatoru

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