Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini değerlendirirken, "Bu kanunla, TSK içindeki kadrolaşma çabalarının önü açılmak istenmektedir." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk-İş'in, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 124 lira olarak açıkladığını ancak asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğunu belirtti.

Asgari ücretle geçinen milyonlarca emekçinin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiğini savunan Baş, yoksulluk sınırının ise 6 bin 918 liraya yükseldiğine dikkati çekerek, Türkiye'de bu sınırın üstünde geliri bulunan bir emekçiden söz edilemeyeceğini öne sürdü.

Baş, Türkiye'nin en önemli sorunlarının ekonomik krize bağlı olarak yoksulluğun derinleşmesi ve artan işsizlik olduğunu iddia etti.

İşçilerin günlük 8 saatin üzerinde çalıştığını ve ağır çalışma koşullarına mahkum edildiğini savunan Baş, "Eğer işçi, emekçi veya yoksullardan yana tutum almak istiyorsak, yapılması gereken ilk şey iş saatlerinin azaltılması, bunun sonucu ortaya çıkacak boşluğun da yeni insanların işe alınarak karşılanarak doldurulması olmalıdır."diye konuştu.

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin bu hafta Mecliste görüşüleceğine işaret eden Baş, teklifin temel mantığının yanlış olduğunu savundu.

Teklifin 45'inci maddesiyle gerekli görülen sahalarda, şartları uyanlara Cumhurbaşkanınca askerlik hizmetinden muafiyet getirildiğini aktaran Baş, "Bu keyfiyetin dozunun artık iyice ifrata vardığının örneklerinden bir tanesi. Bu kanunla, TSK içindeki kadrolaşma çabalarının önü açılmak istenmektedir. Geride kalan dönemde, devletin pek çok kurumunda liyakat, yetenek gözetilmeksizin sadece yandaş olmak kıstasıyla önemli atamalar yapıldı. Kadrolaşma faaliyetleri sürdürülüyor. Anlaşılan o ki bu vesileyle iktidarın TSK içerisinde de istediği kadrolaşmayı gerçekleştirebilmesinin yasal zemini hazırlanıyor."ifadelerini kullandı.

Baş, yoksul, parası olmayanların askere alındığı, parası olanların göstermelik biçimde askerlik yaptığı bir uygulamanın yanlış olduğunu savundu.

Seçimlere 1 aydan daha az zaman kaldığını belirten Baş, iktidarın kaygı içerisinde olduğunu öne sürdü.

Üç kamu bankasının yönetimine eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile eski bakanlar Abdülkadir Aksu ve Faruk Çelik'in getirildiği ve Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kuruluna üye olarak atandığı yönündeki haberleri anımsatan Baş, bu atamaları "eski dostların satın alınması hamlesi" olarak nitelendirdi. Baş, "Erdoğan'a para ile saadet olmaz, parayla saadet uzun sürmez' sözünü hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Partisinin Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ı geçen hafta Meclis'te misafir ettiğini ve birlikte basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Baş, "Şaban Vatan, acısını bu kürsüde paylaştığı için Meclis'e girmesi yasaklanmış hale gelmiş oldu." dedi.

Öte yandan, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı'nın vücuduna annesinden nakledilen iliğin uyum sağlamadığını aktaran Baş, "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasına katılan tüm donörlerin numunelerinin bir an önce incelenmeye alınması için yetkilileri göreve çağırdı.

Kaynak: AA