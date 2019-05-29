Yeni askerlik sistemi teklifi bayram sonrasına ertelendi

Yeni askerlik sistemini kapsayan Askeralma Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen Askeralma Kanunu Teklifi'nin müzakereleri bayram sonrasında gerçekleştirilecek.

Meclis, 1-9 Haziran'da ara vereceği için 65 maddeden oluşan kapsamlı bir teklif olan düzenlenmenin görüşmeleri bayram tatili sonrası yapılacak.

Kaynak: AA