Yeni Askerlik Sistemi TBMM'de: Askerlikte 'Bedelli' Kalıcı Hale Geliyor, Yaş Sınırı Kalkıyor
Milli Savunma Bakanlığı, TBMM Genel Kurulu'nda son şeklini alacak yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yeni sistemde en göze çarpan ayrıntı 'temel askerlik eğitimi (1 ay)' ve 'bedelli askerliğin' kalıcı hale getirilmesi konusu.
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Genel Kurul'da görüşülmek üzere gündeme alınan teklifin bayramdan önce Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nca çalışmaları tamamlanan yeni sistemde en göze çarpan ayrıntı 'temel askerlik eğitimi (1 ay)' ve 'bedelli askerliğin' kalıcı hale getirilmesi konusu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com