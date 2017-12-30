Yeni Asgari Ücretin Açıklanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, yeni asgari ücretin açıklanmasına ilişkin, "Maalesef açıklanan rakam büyük beklenti içerisinde olan işçileri memnun etmemiştir. Tam aksine hayal kırıklığına uğratmıştır." dedi.



Torun, partisinin Ordu il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni açıklanan asgari ücretin kabul edilir olmadığını belirtti.



Asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren Torun, hükümet tarafından açıklanan asgari ücret miktarını yeterli bulmadıklarını ifade etti.



Asgari ücretin Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendirdiğine işaret eden Torun, "Toplumun her kesiminden açıklanan bu rakamlara tepki var. Maalesef açıklanan rakam büyük beklenti içerisinde olan işçileri memnun etmemiştir. Tam aksine hayal kırıklığına uğratmıştır." diye konuştu.



Daha önce CHP tarafından asgari ücretin bin 500 lira olacak açıklamasının ardından, asgari ücretin bin 400 lira seviyelerine kadar yükseltildiğini anlatan Torun, "Aynı şekilde bunun 2 bin lira olabileceğini de söyledik. Ama maalesef rakam 2 bin liranın çok altında kaldı. Biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Açıklanan asgari ücretin insanları açlığa mahkum etiğini ileri süren Torun, şunları söyledi:



"Siz demek ki insanları açlığa terk ediyorsunuz. Bence bunun da anlamı budur. Biz asgari ücretin net 2 bin lira olması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Bundan sonra da bunun mücadelesini vereceğiz. Bu ülkenin zenginliği adaletli paylaşılmıyorsa bu doğru değil. Siz yüzde 11 büyüme açıklayacaksınız, ama geleceksiniz asgari ücretliyi açlık sınırının altında bırakacaksınız. Eğer Türkiye gerçekten büyüyorsa bu büyümeden toplumun bütün kesimleri istifade etmelidir. Biz sadece asgari ücretlinin alın terinin karşılığını istiyoruz. İnşallah bu rakam geçen yıllarda olduğu gibi revize edilir ve makul seviyeye çıkarılır."