Yeni Asgari Ücretin Açıklanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.



Erdoğdu, yazılı açıklamasında, asgari ücretin temel bir ücret olmasından dolayı milyonlarca insanı ilgilendirdiğini belirtti.



AK Parti'nin tüm iktidarları boyunca ekonominin bütün yükünü çalışanların sırtına yüklediğini savunan Erdoğdu, ülkede gelir ve servet dağılımının bozulduğunu ifade etti.



Açıklanan rakama tepki gösteren Erdoğdu, "Çalışanı açlığa mahkum eden bin 603 lira asgari ücret, çalışanlar için zulümdür. Bu zulmü kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.