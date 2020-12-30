Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
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Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

30.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:00
Yeni asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021'de geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 Aralık'ta başlayan çalışmalarının 28 Aralık'ta tamamladığı hatırlatıldı.

Tebliğde, "İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretinin 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında 119 lira 25 kuruş olarak tespitine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşı oy çokluğuyla karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Asgari ücret, 2021 yılı için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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