Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
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Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi

Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmaları başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye ekipleri Küçük Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmaları başladı.

Bandırma Belediyesi Küçük Sanayi Sitesinde asfalt serim çalışmalarına başladı. İlk olarak yeni oluşturulan yolların mıcır döküm, düzenleme ve parke kaldırım çalışmalarını tamamlayan Belediye ekipleri ardından asfalt serim ve yama çalışmalarını yerine getiriyor. Süreci yakından takip eden Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun, ekiplerden bilgi alırken devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, " Bandırma'da bu yıl asfaltlama çalışmalarımıza ağırlık vereceğimizi daha önce belirtmiştik. Bu doğrultuda artık havalarında ısınmaya başladığı şu günlerde tam kapanmadan da faydalanarak asfalt çalışmalarımıza başladık. Ekiplerimiz şehrimizin girişinde bulunan ve şehrimize gelen bir çok misafirimizin kullandığı Atatürk Bulvarı'nda şu anda düzenleme ve asfalt çalışmalarını devam ettiriyor. Bugün de Küçük Sanayi Sitemizde esnafımızın bizden talepleri doğrultusunda asfaltlama çalışmalarına başladık. Yeni mıcır serimi yapılan yollarımız var. Daha önceden tamire ihtiyacı olan yollarımız var. Ekiplerimiz tüm bu gerekli yerleri değerlendirerek asfalt çalışmalarını hızla tamamlayacak" dedi.

Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi

Belediye şantiyesindeki ömrünü tamamlamış olan eski asfalt tesisinin yerine Belediye Taş Kırma Tesisi'nde yapımına başlanan yeni ve modern bir asfalt plentinin yapım sürecinde artık son aşamaya gelindi. Yeni Tesisin tamamlanmasıyla yaz döneminde yol yapım ve asfalt serim çalışmaları daha da hız kazanacak.

Yeni tesis ile ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun: "Son meclis toplantımızda da belirttiğimiz gibi 2021 yılımızı asfalt yılı olacak. Bu amaçla 37 yıldır hizmet veren, eskimiş ve artık istenilen verimlilikte olmayan, sürekli yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla belirli bir maliyet yükü ortaya çıkaran belediye şantiyesindeki eski Asfalt Tesisimizi artık emekli ediyoruz. Yerine Taş Kırma Tesisimizde yapımına başladığımız teknolojik özellikleri ve üretim kapasitesiyle daha modern yeni bir asfalt tesisimizin yapım sürecinde son aşamaya geldik. 100 ton/s üretim kapasiteli bu tesisimizle hem kırsal ve merkez mahallelerimizin cadde ve sokaklarını asfaltlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi
Yeni Asfalt tesisinde son aşamaya gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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