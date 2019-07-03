Yeni Arsenal İmzası Gabriel Martinelli, Kulübe Katılma Konusunda Düşüncelerini Verdi

Arsenal'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo'da yaptığını söyledi.

Arsenal'in yeni imzası Gabriel Martinelli, Ituano'dan kulübe katıldıktan sonra ilk röportajını verdi. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, geçen sezon 10 gol attı ve oyununu Cristiano Ronaldo'da yaptığını söyledi.

Kaynak: Dugout

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