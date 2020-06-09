Yeni araştırma: "Uydu fotoğrafları Kovid-19'un Çin'de daha erken başladığına işaret ediyor"
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Yeni araştırma: "Uydu fotoğrafları Kovid-19'un Çin'de daha erken başladığına işaret ediyor"

NEW ABD'nin Harvard Üniversitesinde, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini ortaya koydu.

Yeni araştırma:
09.06.2020 04:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 04:37

NEW ABD'nin Harvard Üniversitesinde, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin'in Wuhan kentinde koronavirüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında, Wuhan kentindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Kovid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

"Ekim ayında bir şeyler oluyordu"

Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan Bronwnstein, "Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Wuhan'da yeni koronavirüs salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi başkanı Prof. John Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettiklerinde, 2019 yazı sonunda Wuhan'daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini, Çin'e özel internet arama motorunda, aynı dönem yapılan tıbbi sorgulamaların da daha sonra Kovid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü saptadıklarını belirtti.

Uzaydan çekilen fotoğraflar bir kriz olduğunu gösteriyor

Dünyayı dolaşan özel uydular tarafından çekilmiş yaklaşık 350 fotoğraf üzerinde karşılaştırma yapan araştırma ekibi, uzaydan çekilen fotoğrafların Wuhan'da bir kriz yaşandığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmada, Ekim 2018'de Wuhan'ın Tianyou Hastanesi otoparkında 171 araç tespit edilirken, aynı otoparkta bir yıl sonra yüzde 67'lik artışla 285 aracın bulunduğu gözlemlendi.

Wuhan'daki diğer hastanelerde de 2019 yılının ekim ayında tespit edilen araç sayısında 2018'e göre yüzde 90'a varan artış olduğu belirtilirken, Tongji Tıp Üniversitesinde ise araç trafiğindeki ani artışın daha erken bir tarihte, eylül ayının ortalarında gerçekleştiği tespit edildi.

Brownstein, Wuhan'daki hastane trafik datalarının, o bölgede internette yapılan aramalar ile örtüştüğünü belirtti.

Araştırma ekibinin başkanı, Çin'e özel arama motorunda, aynı dönemde en sık yapılan aramaların "öksürük" ve "ishal" kelimeleri olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 400 binden fazla can alan Kovid-19 salgını başlangıcı olarak Çin, Dünya Sağlık Örgütüne 31 Aralık 2019 tarihini vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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