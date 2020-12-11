Yeni araçlar Bafra'nın hizmetinde
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Yeni araçlar Bafra'nın hizmetinde

11.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:43
Yeni araçlar Bafra'nın hizmetinde

Bafra Belediyesi tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu.

Bafra Belediyesi tarafından, Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu.

Bafra Belediyesi pandemi döneminde vatandaşa daha etkin ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için araç filosunu yeni ve modern araçlarla güçlendirmeye devam ederek hizmet kalitesini arttırıyor. Meclis kararı ile Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan iki adet aracın genel bakımları yapılarak ilçede hizmete sunuldu. Yeni araçlar aşevi ve cenaze hizmetlerinde kullanılacak. Bafra Belediyesi öte yandan, Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak filosuna kattığı iki araç sayesinde yaklaşık olarak 400 bin TL tasarruf sağlanmış oldu.

İki yeni araçla hizmetteki araç sayısını 93'e çıkaran Bafra Belediyesi, Başkan Hamit Kılıç döneminde 5 yeni araç ile filosunu genişletirken, Haziran ayı içerisinde çalışmalarına başlayan ve çoğu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunmayan kombine satıh kaplama aracı ile dikkat çekmişti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemiz Meclis kararı ile Sağlık Bakanlığı'ndan hibe olarak alınan iki adet aracımızın genel bakımları yapılarak; aşevi ve cenaze hizmet aracı olarak Bafralı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Bu şekilde aynı zamanda Belediyemizin kasasından yaklaşık olarak 400 bin TL tasarruf sağlamış bulunuyoruz. Yeni araçlarımız Baframıza hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Yeni araçlar Bafra'nın hizmetinde
Yeni araçlar Bafra'nın hizmetinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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