Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek!
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Apple Watch, Apple, Teknoloji

Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlara göre yeni nesil Apple Watch modelleri sektöre soluk katacak özelliklerle gelebilir.

31.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:49
Yeni Apple Watch Devrimsel Özelliklerle Gelecek!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı yeni raporlara göre yeni nesil Apple Watch modelleri sektöre soluk katacak özelliklerle gelebilir.

Rakiplerini Sollayacak!

Apple mevcut durumda akıllı saat pazarının lideri konumunda ve bu ilerleyen yıllarda da değişmeyecek gibi gözüküyor. Yeni raporlar, yeni nesil Watch modelinin alışılmışın dışında özellikler ile gelebileceğini işaret ediyor.

Söz konusu raporlardan ilki ekran içi parmak izi sensörü ile alakalı. Bu hem cihazın güvenliği hem de mobil ödeme güvenliği için kullanılabilecek. Buna ek olarak bu özelliğin şimdilik herhangi bir cihazda yer almadığını (akıllı saat sektöründe) belirtelim. Tabii Apple'dan hızlı davranacak şirketlerin bulunması muhtemel olabilir.

Buna eşlik eden özellikler ise uzun bir süredir beklenen uyku takibi ve son zamanlarda popüler olmaya başlayan kandaki oksijen sayımı olarak belirtiliyor.

İlk özellik için Apple Watch Series 7 modeli işaret edilse de diğer iki özellikle Apple Watch Series 6 sırasında tanışmamız oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Peki siz bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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