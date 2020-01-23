Yeni AP Türkiye Raportörü Amor'dan İYİ Parti'ye ziyaret
Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.
23.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:56
Yeni göreve başlayan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Amor, siyasi partilere yaptığı tanışma ziyaretleri kapsamında, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ile parti genel merkezinde görüştü.
Amor'un ziyaretinde, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin fikir paylaşımında bulunuldu.
Kaynak: AA