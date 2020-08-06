HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yeni anormalde en çok mangal alışverişi yapıldı

Koronavirüs öncesi, Koronavirüs süreci ve yeni normaldeki satış datalarını karşılaştırdı.

Yeni anormalde en çok mangal alışverişi yapıldı
06.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:21

Koronavirüs döneminde en çok maya, vanilya satılırken yeni normalde bebek bezleri ve mangal ekipmanları öne çıktı. Mevsimlik ürünlerde Ayşe Kadın fasulyesi ve Salihli kirazının satışı yükselirken en çok satılan ürünler maden suyu, salatalık ve limon olarak sıralandı.

Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin, yeni normaldeki satış verilerini paylaştı. Satışlarını Koronavirüs öncesi (11 Şubat-11 Mart), Koronavirüs süreci (11 Mart-1 Haziran) ve yeni normal (1 Haziran-20 Temmuz) olarak ayrı ayrı inceleyen istegelsin en çok satılan ve satışı en çok artan ürünleri derledi.

KORONADA MAYA, YENİ NORMALDE MAYO BEBEK BEZİ

Koronavirüs döneminde satışı en çok artan kategorilere bakıldığında ilk sırada 28 kat artışla kabartıcı, vanilya, maya grubu yer alıyor. Ardından ekmek karışımı ve unlar (26 kat) geliyor. Yeni normalde satışı en çok artan kategoriler bebek bezi, kağıt ürünleri ve tuvalet kağıdı (18 kat), mangal, barbekü ekipmanları (7 kat) ve güneş kremi (6 kat) olarak dikkat çekiyor. Ayrıca yeni normalde satışı en çok artan Ayşe Kadın fasulyesi, Salihli kirazı gibi mevsimlik ürünler de bulunuyor. İl bazında en çok satılanlar arasında maden suyu, salatalık, limon, Türk kahvesi, muz, domates gibi ürünler bulunuyor.

TESLİMAT SAATİ TERCİHLERİ ÖĞLEDEN AKŞAMA KAYDI

Koronavirüs dönemi öncesinde sipariş teslimatları daha akşam saatleri, mesai sonrası olurken, pandemi döneminde, evden çalışmaların artmasıyla daha öğlen saatlerindeki teslimatlar artmış, yeni normal dönemine geçilmesiyle akşam teslimatlarının oranı tekrardan yükselmiştir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kullanıcıların yüzde 51'i kadın, yüzde 39'u erkek olarak belirtilirken özellikle son dönemde kadın kullanıcı sayısının artması da dikkat çekiyor.

BODRUM'DA DAHA BÜYÜK SEPETLER OLUŞTURULUYOR

Tatil sezonunu açılmasıyla Bodrum yeni normal verilerini de açıklayan istegelsin'in bu bölgedeki kullanıcıları yüzde 53 kadın, yüzde 37 erkek olarak göze çarpıyor. Bodrum'da siparişlerin yüzde 46'sı öğlen, yüzde 28'i akşam, yüzde 21'i sabah ve yüzde 4'ü gece verilirken müşterilerin en çok sipariş verdiği saat ise sırasıyla 12, 11, 16, 15 ve 13 olarak sıralanıyor. Siparişlerin teslimatında ise slot olarak en çok 18-19,14-15,10-11,16-7,20-21 saat aralıkları tercih ediliyor. Diğer şehirlerle karşılaştırınca Bodrum kullanıcılarının sepetlerine daha fazla ürün ekleyip, daha büyük sepetler oluşturdukları görülüyor.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Magazin
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı Magazin
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Beyrut'taki patlama nasıl gerçekleşti? Komplo teorileri art arda geliyor
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Eski eşinin tehditleri yüzünden eve kapanan kadın Twitter'dan haykırdı: Ölmek istemiyorum
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Roma, 591 milyon euro karşılığında Dan Friedkin'e satıldı
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu tehdit aldığını itiraf etti
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Malcolm Thomas Süleyman Hurma Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Yeni anormalde en çok mangal alışverişi yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 10:55:04. #1.14#
title