Yeni anormalde en çok mangal alışverişi yapıldı Koronavirüs öncesi, Koronavirüs süreci ve yeni normaldeki satış datalarını karşılaştırdı.

Koronavirüs döneminde en çok maya, vanilya satılırken yeni normalde bebek bezleri ve mangal ekipmanları öne çıktı. Mevsimlik ürünlerde Ayşe Kadın fasulyesi ve Salihli kirazının satışı yükselirken en çok satılan ürünler maden suyu, salatalık ve limon olarak sıralandı.

Market alışverişinin zaman kaybetmeden, kolayca yapılmasını sağlayan istegelsin, yeni normaldeki satış verilerini paylaştı. Satışlarını Koronavirüs öncesi (11 Şubat-11 Mart), Koronavirüs süreci (11 Mart-1 Haziran) ve yeni normal (1 Haziran-20 Temmuz) olarak ayrı ayrı inceleyen istegelsin en çok satılan ve satışı en çok artan ürünleri derledi.

KORONADA MAYA, YENİ NORMALDE MAYO BEBEK BEZİ

Koronavirüs döneminde satışı en çok artan kategorilere bakıldığında ilk sırada 28 kat artışla kabartıcı, vanilya, maya grubu yer alıyor. Ardından ekmek karışımı ve unlar (26 kat) geliyor. Yeni normalde satışı en çok artan kategoriler bebek bezi, kağıt ürünleri ve tuvalet kağıdı (18 kat), mangal, barbekü ekipmanları (7 kat) ve güneş kremi (6 kat) olarak dikkat çekiyor. Ayrıca yeni normalde satışı en çok artan Ayşe Kadın fasulyesi, Salihli kirazı gibi mevsimlik ürünler de bulunuyor. İl bazında en çok satılanlar arasında maden suyu, salatalık, limon, Türk kahvesi, muz, domates gibi ürünler bulunuyor.

TESLİMAT SAATİ TERCİHLERİ ÖĞLEDEN AKŞAMA KAYDI

Koronavirüs dönemi öncesinde sipariş teslimatları daha akşam saatleri, mesai sonrası olurken, pandemi döneminde, evden çalışmaların artmasıyla daha öğlen saatlerindeki teslimatlar artmış, yeni normal dönemine geçilmesiyle akşam teslimatlarının oranı tekrardan yükselmiştir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında ise kullanıcıların yüzde 51'i kadın, yüzde 39'u erkek olarak belirtilirken özellikle son dönemde kadın kullanıcı sayısının artması da dikkat çekiyor.

BODRUM'DA DAHA BÜYÜK SEPETLER OLUŞTURULUYOR

Tatil sezonunu açılmasıyla Bodrum yeni normal verilerini de açıklayan istegelsin'in bu bölgedeki kullanıcıları yüzde 53 kadın, yüzde 37 erkek olarak göze çarpıyor. Bodrum'da siparişlerin yüzde 46'sı öğlen, yüzde 28'i akşam, yüzde 21'i sabah ve yüzde 4'ü gece verilirken müşterilerin en çok sipariş verdiği saat ise sırasıyla 12, 11, 16, 15 ve 13 olarak sıralanıyor. Siparişlerin teslimatında ise slot olarak en çok 18-19,14-15,10-11,16-7,20-21 saat aralıkları tercih ediliyor. Diğer şehirlerle karşılaştırınca Bodrum kullanıcılarının sepetlerine daha fazla ürün ekleyip, daha büyük sepetler oluşturdukları görülüyor.

Kaynak: Bültenler