Yeni Android P Özelliklerini Şimdi Denemek İster Misiniz?

Google'ın Yeni İşletim Sistemi Android P Public Beta Kullanıma Sunuldu



Android P'nin Yeni Özelliklerini Şimdi Denemek İstermisiniz?

Doğru telefona sahipseniz, Google'ın yeni işletim sisteminin public beta sürümünü deneyebilirsiniz.

Google, 11 telefon için herkese açık bir Android P beta yayınlıyor!



Aralarında Google Pixel, Essential Phone, Sony'nin Xperia XZ2'si, Xiaomi'nin mi Mix 2S ve yeni gelecek OnePlus 6 modelleri var. Fark Ettiyseniz Samsung cihazları bu listede yer almıyor.

Tamamen güvenilir bir telefona ihtiyacınız varsa, bu Android P Public Beta sürümünü yüklemek istemezsiniz; ancak Android P'nin deneyimleri denemek isteyip istemediğinizde denemeye değer olabilir.

Yeni Android P Özelliklerinden Bazıları!



Yeni sürüm, az kullanılan uygulamaları proaktif bir şekilde kapatmak ve yalnızca ihtiyacınız olduğunda parlaklığı artırmak için güç yönetimine ve parlaklığına bir miktar AI özelliği getiriyor.

Bildirim gölgesindeki tahmini uygulama bölümü artık bir arkadaşınıza mesaj göndermek gibi ne yapmak istediğinizi tahmin eden yeni düğmeler içeriyor. Bu sırada Actions ve Slices, uygulamalardaki derin işlevleri işletim sistemine dahil eder ve Google'da arama yapar.

Android P Uygulama Kullanım Panosu, Rahatsız Etme Modu, Uygulamaları hızlıca kapatmak için Shush seçeneği gibi ilginç yenilikler var.

Beta'nın birkaç üçüncü parti cihazda mevcut olması da aslında dikkate değer. Google'ın Android güncellemelerini hızlandırma çabası olan Project Treble'ın somut bir etki yarattığını – mutlak en son OS güncellemesini denemek için resmi bir referans cihazına ihtiyacınız olmadığını bize gösteriyor.

Nihai Yeni Android P Final Sürümü ilerleyenler günlerde ortaya çıkacak. Android P'yi merak edenler için en azından deneme şansı var.

Yeni Android P



Google

https://www.teknotalk.com/android-p-public-beta-eger-dogru-telefona-sahipseniz-simdi-deneyebilirsiniz-63683/