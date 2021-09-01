Yeni anayasa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 yeni Anayasa mı hazırlanıyor? Anayasa değişikliği mi yapılacak?

Son dakika gelen haberlere göre Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar Yeni anayasa mı çıkacak, çıktı mı? 2021 yeni Anayasa mı hazırlanıyor? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi. Peki, yeni anayasa mı çıkacak? Yeni anayasa ne zaman çıkar? Yeni anayasa hazırlanıyor mu? Anayasa değişikliği mi yapılacak? Yeni anayasa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

YENİ ANAYASA MI ÇIKACAK 2021?

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARINA DESTEK

Yeni anayasa çalışmalarına destek verdiklerini açıklayan Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADA SAHTE HESAPLARIN KULLANIMI

"Hukuk devlet ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." diyen Akarca, sosyal medyada sahte hesapların kullanımı ile ilgili "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ni kapsamında konuştu. Erdoğan, "Yeni adli yılda hem adalet teşkilatımızı hem milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"YARGITAY'IN BU MUHTEŞEM BİNASINI BİTİRMENİN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Biz de merdiven altında yargının ne halde olduğunu bildiğimiz için, adalet camiasının buralardan kurtulması için bu adımın atılması gerektiğini söyledik. Önce Danıştay'ı, ardından Anayasa mahkemesini bitirdik. Şimdi de Yargıtay'ın bu muhteşem binasını da bitirmiş olmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

"YENİ BİR YARGI PAKETİ İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Adli kontrol tedbirini de süre sınırı ve gözden geçirme şartı ilave ederek yeniden düzenledik. Yeni düzenleme ile sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelde, havalimanında yakalama gibi işlemlere son verdik. Son yargı paketiyle vatandaşlarımızın idari makamlara yaptıkları başvuruları cevap süresini 60 günden 30 güne indirdik.

Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor asıl bundan sonra yapacaklarımıza bakıyoruz. Yeni bir yargı paketi için kolları sıvadık. Arkadaşlarımız bu paketi Meclis'in gündemine getirecekler. Cumhur İttifakındaki ortağımızla kendi hazırlığımız yavaş yavaş planlıyoruz. Gönül ister ki muhalefet de bu süreç de yer alsın. Diğer partilerin de anayasa metinlerini önümüzdeki aylarda sunmasını bekliyoruz.