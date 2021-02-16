Yeni Alışkanlığımız: 'Tıkınırcasına' İzlemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni Alışkanlığımız: 'Tıkınırcasına' İzlemek

16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:52

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Sedat Özel ile Yüksek Lisans Öğrencisi Tugay Durmaz "Tıkınırcasına İzlemek" adlı araştırmayla "binge watching" eğiliminin nedenlerini araştırdı.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Sedat Özel ile Yüksek Lisans Öğrencisi Tugay Durmaz "Tıkınırcasına İzlemek" adlı araştırmayla "binge watching" eğiliminin nedenlerini araştırdı

Yeni Alışkanlığımız: 'Tıkınırcasına' İzlemek

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Prens Harry Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Alışkanlığımız: 'Tıkınırcasına' İzlemek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:52:00. #1.15#
title