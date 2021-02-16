Yeni Alışkanlığımız: 'Tıkınırcasına' İzlemek
16.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:52
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Sedat Özel ile Yüksek Lisans Öğrencisi Tugay Durmaz "Tıkınırcasına İzlemek" adlı araştırmayla "binge watching" eğiliminin nedenlerini araştırdı.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Sedat Özel ile Yüksek Lisans Öğrencisi Tugay Durmaz "Tıkınırcasına İzlemek" adlı araştırmayla "binge watching" eğiliminin nedenlerini araştırdı
Kaynak: DailyMotion.com