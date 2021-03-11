Yeni alınan araçlar için kurban kesildi
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Yeni alınan araçlar için kurban kesildi

11.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:42
Yeni alınan araçlar için kurban kesildi

Zonguldak İl Özel İdaresine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesildi.

Zonguldak İl Özel İdaresine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Özel İdaresi bünyesine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesilip dua edildi.

İdareye bir adet kamyon ve bir adet de kanal kazıcı kazandırılması nedeniyle kurban kesip dua ettiklerini ifade eden Devrek İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Fatih Çalğam," Kurumumuz bünyesine yeni kazandırılan araçlar için kurban kesip dualar ettik. Bize bu olanağı sağlayan başta valimize, milletvekillerimize,

İl Özel Genel İdaresi Sekreterimize ve İl Genel Meclis Üyelerimize kurumum adına çok teşekkür ediyor, araçlarımızın kurumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu - ZONGULDAK

Yeni alınan araçlar için kurban kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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