Yeni aldıkları araçla otobüs durağına daldılar

Arnavutköy'de yeni aldıkları otomobil ile dolaşırken otobüs durağına dalan iki gençten biri yaralandı.

Arnavutköy'de yeni aldıkları otomobil ile dolaşırken otobüs durağına dalan iki gençten biri yaralandı. İki arkadaştan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri şoka girip dakikalarca kaldırımda oturdu.

Kaza, saat 14.00 sularında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yeni aldıkları otomobil ile gezintiye çıkan 2 arkadaşın bulunduğu araç, virajı alamayıp otobüs durağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, kaza esnasında durakta kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Kazadan sonra 2 arkadaştan biri hafif yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında şoka giren ve yeni aldıkları aracın başında dakikalarca kendine gelmeye çalışan genç ise kaldırımda oturarak yakınlarının gelmesini bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı