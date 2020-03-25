Yeni aldığı silahı denerken kazara tetiğe basıp kendini yaraladı
Eskişehir'de, yeni aldığı silahı denerken kazara tetiğe basan kişi kendini yaraladı.
25.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:56
Eskişehir'de, yeni aldığı silahı denerken kazara tetiğe basan kişi kendini yaraladı.
Bahçelievler Mahallesi Coşkuner Sokağı'nda park halindeki otomobilinde yeni aldığı tabancayı kurcalayan Cem S'nin kazara tetiğe basması sonucu silah ateş aldı.
Bacağından yaralanan Cem S, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA