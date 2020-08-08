Yeni aldığı otomobille silahlı kavganın ortasında kaldı Zeytinburnu'nda aralarında alacak verecek meselesi olan iki taraf arasında silahlı kavga çıktı.

Zeytinburnu 'nda aralarında alacak verecek meselesi olan iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavgada silahtan çıkan mermiler o sırada sokaktan geçen bir esnafın yeni aldığı otomobiline de isabet etti.

Olay saat 10.50'de Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 1. Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Arabayla gelen 3 kişi 1. Taşocağı Sokak'ta yol ortasında ateş ederek bir kişiyi bacağından yaraladı. Olayın ardından 3 kişi arabayla kaçtı. İhbar üzerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk olay yerine edildi. yaralıya ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"DAHA DÜN ALDIM BUGÜN BÖYLE OLDU"O sırada yeni aldığı aracıyla ile sokaktan geçen esnaf İslam Akyüz'ün arabasına da mermi isabet etti. Aracına mermi isabet ettiği fark ettikten sonra olay yerine geri dönen İslam Akyüz polise ifade verdi. Olay hakkında konuşan esnaf Akyüz, "Merter'e müşteriye mal götürecektim. Tam yokuşun oraya geldim tek el silah sesi geldi. Baktım bir daha sıkıyor, sola kaçarken arabama denk geldi. Kaçmasaydım bana gelecekti. Araç yeni daha dün Antalya'dan aldım bugün böyle oldu" dedi. Polis ekiplerinin kaçan 3 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA