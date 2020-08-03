Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralı
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Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralı

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı.

Yeni aldığı otomobiliyle kaza yaptı: 2 yaralı
03.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.08.2020 17:07

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldığı arabasıyla bayram gezmesine çıkan Coşkun Yıldırım'ın kullandığı 27 AFU 667 plakalı otomobil, Yeşilvadi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgli sotuşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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