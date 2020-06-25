Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı
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Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı

Yeni aldığı otomobiliyle ilk günde kaza yapan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yeni aldığı otomobiliyle ilk gün kaza yaptı
25.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:03

Yeni aldığı otomobiliyle ilk günde kaza yapan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana geldi. Kazada A.D. isimli sürücü Chevrolet marka 09 FB 833 plakalı otomobili ile Kayseri'den Sivas istikametine giderken Şarkışla Otogarı karşısında refüje çıkıp takla attı. Kazada sürücü A.D. hafif şekilde yaralandı. A.D. nin kaza yaptığı otomobili geçtiğimiz gün Muğla'dan sıfır olarak alıp Sivas'a gittiği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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