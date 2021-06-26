Yeni aldığı otomobili sonu oldu
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Yeni aldığı otomobili sonu oldu

Yeni aldığı otomobili sonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni aldığı otomobille arkadaşını gezdiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ağaca çarptı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yeni aldığı otomobille arkadaşını gezdiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ağaca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, Pamukova İlçesi D-650 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametinden Pamukova istikametine giden 25 yaşındaki Ufuk Tokalat yönetimindeki 54 KS 658 plakalı Tofaş marka otomobil, Pamukova Meslek Yüksek Okulu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsünün hayatını kaybettiği, araçta bulunan Emirhan Ş.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yapılan ilk müdahale sonrasında ağır yaralanan Emirhan Ş., Pamukova İlçe Devlet Hastanesine ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tokalak'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri ise konuyla alakalı soruşturma başlatırken kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kullanılamaz hale gelen aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü. - SAKARYA

Yeni aldığı otomobili sonu oldu
Yeni aldığı otomobili sonu oldu
Yeni aldığı otomobili sonu oldu
Yeni aldığı otomobili sonu oldu
Yeni aldığı otomobili sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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