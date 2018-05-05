Yeni Aldığı Motosiklet Sonu Oldu

Kahramanmaraş'tan yeni aldığı motosikletiyle Gaziantep'e arkadaşıyla beraber gezmeye gelen genç, motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tolgahan Parmaksız (17) yanına bir arkadaşını da alarak bir hafta önce aldığı motosikletiyle Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e gezmeye geldi. Gaziantep Aktoprak Mahallesi'nde yağışın etkisiyle kayan motosiklet devrilerek kaza yaptı. Motosiklette bulunan Tolgahan ve ismi öğrenilmeyen arkadaşı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Tolgahan bu sabah hayatını kaybederken, arkadaşının ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP