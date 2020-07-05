Yeni albümün şarkıları görücüye çıktı
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Yeni albümün şarkıları görücüye çıktı

Türkiye'de ilk olarak Kerki Solfej'in düzenlediği arabalı konserler serisinde geçtiğimiz akşam Sertab Erener sahne aldı. İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi – Yenikapı'da TikTak'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Park Et Seyret" konserlerinin ikincisinde sahneye çıkan Sertab Erener, yeni albümü Ben Yaşarım'ın şarkılarını ilk kez seslendirdi.

Yeni albümün şarkıları görücüye çıktı
05.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:06

Sertab Erener'den önce sahneye çıkan ve yaklaşık bir saatlik bir performans sergileyen Zeynep Doruk, seyircilerin beğenisini topladı. 5 yıl aradan sonra çıkardığı "Ben Yaşarım" adlı albümünden Aç Sesini şarkısıyla konsere başlayan Sertap Erener, yeni albümden en güzel şarkılarını Park Et Seyret konseri seyircileri için söyledi. 4 aydır sahneye çıkmadığını ve bu anın çok özel olduğunu söyleyen sanatçı: "Bu süreçte sahnelerden uzak kalarak biz de sizlerle aynı kaderi paylaştık. Fakat toplum olarak her koşulda birbirimize bağlıyız. Bu yüzden bugün burada bir araya gelişimiz çok önemli. Sizi ve sahneyi çok özlemişiz. Bizim için bundan güzel bir şey yok. Bunu yapamayınca bir yanımız kör topal kalıyor." diyerek Yalnızlık şarkısını seyirciyle hep bir ağızdan seslendirdi.

"ALBÜM YAPMAK BENİM İÇİN HALA ÇOK DEĞERLİ"

Albümü 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda çıkardıklarını söyleyen Erener: "Bu zamanda albüm çıkarmak delilik dediler. Ben eski kuşağın insanı olduğumdan albüm yapmanın hala önemli olduğuna inananlardanım. Eski gelenekleri devam ettirmek bence önemli. Albüm yapmak da benim için eskiden olduğu gibi hala çok değerli. Hayatta bildiğini okumak lazım diye düşünüyorum ve ben bunu yapmayı seviyorum. Her şeye rağmen kulaklarımı kapatarak albümü çıkardık ve bu albüme büyük emek verdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

1992'de çıkan Ateşle Barut şarkısının 2020 versiyonunu söyleyerek etkinlik alanındaki coşkuyu ikiye katlayan sanatçı izleyiciden büyük alkış topladı. Eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuvarıyla seyircilerini eğlendiren Erener'e izleyiciler gece boyu eşlik etti. Covid19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı konserde alana girerken konukların araçları dezenfekte edilerek ve ateşleri ölçülerek giriş yaptı.

KLASİK OTOMOBİLLER YENİKAPI'YA AKIN ETTİ

Öte yandan başarılı sanatçının "Park Et Seyret" performansın dinlemeye gelen İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne üye yaklaşık 50 klasik otomobil etkinliğe renk kattı. Araçların arasında yer alan ve bir dönem Sadri Alışık'a ait olduğu öğrenilen otomobil etkinlik alanındaki nostaljik havayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Kaynak: Snob Magazin

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