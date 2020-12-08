Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi
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Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi

08.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:25

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen törende atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen törende atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yapımı tüm hızıyla sürüyor. Taksim'in simgeleri arasında olan AKM'nin havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü.

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki işçilerin hummalı çalışması devam ediyor. 5 bloktan oluşacak AKM binasının havadan çekilen görüntülerinde küre şeklinde tasarlanan oditoryumun, dış cephesinin tamamının kırmızı taşlarla kaplandığı görüldü. Korona virüs önlemleri alınarak sürdürülen binanın inşaatını, 30 Ekim'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise binanın Haziran 2021'in sonuna kadar yetiştirilme hedefi olduğunu belirtmişti.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği de yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek.

-İHA-

Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi
Yeni AKM'nin son hali havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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