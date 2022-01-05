Yeni Ajan Neon'un Tanıtım Videosu Yayınlandı

Daha önce VALORANT'ın 18 ajanı hakkında bildiklerimize dair yayınladığımız haberin ardından, bugün resmi VALORANT YouTube kanalı, ajanın tanıtım videosunu yayınladı!

Geçtiğimiz günlerde Düellocu olarak VALORANT ajanları arasına katılacağı duyurulan Neon'un tanıtım videosu yayınlandı! Tanıtım videosunda, kod adı "Sprinter" (Koşucu) olan ajanın yetenekleri de gösterildi. Ayrıca, 11 Ocak'ta başlayacak olan yeni VALORANT sezonunun ismi de yayınlandı: VALORANT 4. Bölüm: Karmaşa.

Yeni Ajan Neon'un Yetenek Havuzu

Neon'un yetenek havuzuna gelecek olursak, henüz videoda gösterilen yeteneklerin hangi tuş atamalarına (Q, E, C, X) denk geldiğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak videodan görüldüğü kadarıyla, yeni ajanımızı diğerlerinden ayıracak olan en büyük özellik, kendisinin hızlı bir şekilde koşabilecek olması. Ayrıca ajanımız, silahını da daha hızlı eline çekiyor gibi görünüyor ve koşmasına ek olarak yerde hızlı bir şekilde de kayabiliyor.

Neon'un bir diğer yeteneği de, KAY/O'nun bombasına benzer, KAY/O'dan farklı olarak düştüğü yerin çevresindeki alanı sarsan bir bombası var gibi görünüyor (videoda 1: 14). Yeni ajanımızın başka bir özelliği ise, kendisinin sağı ve soluna yüksek bir duvar açmasını ve bu şekilde akıl oyunları yapmasını sağlayan bir yetenek (1: 20). Böylece kendisi, hızlı bir şekilde bomba alanlarına girebilirken, aynı zamanda duvarının içinden çıkıp rakiplerini öldürebiliyor.

Ayrıca 2: 01 civarında gösterilen kısımda Neon, sadece elinden çıkan bir yetenek ile rakiplerini öldürüyor ve bunun da ulti yeteneği olacağına inanılıyor. Ancak kendisinin videoda gösterilen yetenek seti yardımı ile, bomba alanlarına girmede oldukça hızlı bir öncü olacağına inanılıyor.

Neon'un yetenekleri resmi olarak açıklanana kadar, ajanın yetenek havuzu ile ilgili bilgilerimiz şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde ajan ile ilgili resmi açıklama, VALORANT hesapları üzerinden yapılacaktır.

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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