Yeni Airpods Geliyor!

Apple'ın çok başarılı kulaklıkları görünüşe bakılırsa bu sene bir güncelleme alacak, önümüzdeki sene de diğer bir özellik gelecek.

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Projeye yakın kişilerin Bloomberg'e anlattığına göre Apple, 2018'de konuşmanızı algılayan Siri AirPods'u çıkaracak, 2019'da ise su geçirmeyen sürüm gelecek.

Ses tanıyan sürüm, tıpkı iPhone ve Apple'ın yeni HomePod'unda olduğu gibi "Hey Siri" komutuyla uyanacak.

2019'da çıkacak sürüm ise görünüşe bakılırsa sadece iPhone X kadar su geçirmez olacak, bu da tam olarak su geçirmez olmak yerine sıçrama ve yağmura karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Yani havuza girerken kullanmamanız gerekecek.

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İki sürümün de geliştirilmiş kablosuz bağlantısı olacak, çünkü Apple Watch 3'te olan W2 çipi kullanılıyor.

Kablosuz kulaklık piyasası son zamanlarda iyice kalabalıklaştı, o yüzden Apple'ın bu piyasadaki baskınlığını nasıl koruyacağını izlemek ilginç olacak.