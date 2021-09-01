Yeni adli yıl törenlerle başladı
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Yeni adli yıl törenlerle başladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Aydın'da adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım ve Baro Başkanı Gökhan Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşma yapan Eker, Türkiye'de ve dünyada süren terör olgusunun insan hakları ve demokrasiler için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Doğrudan insanı hedef alan terörün, yaşam hakkını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Eker, "Ülkemiz bugün PKK, YPG, PYD, FETÖ/PDY, DHKPC, DEAŞ ve bunlar gibi terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Bu terör örgütlerinin en karakteristik özelliği, taşeron olarak aynı kuklacıların hizmetindeki kuklalar olmalarıdır. Devletimiz hukuk kurallarından vazgeçmeden terörle mücadelesini sürdürmektedir." dedi.

Görevlerini hukuk kuralları içerisinde, yasalar ve anayasa çerçevesinde yerine getirmeye devam edeceklerini aktaran Eker, bu terör örgütlerinin hiçbirinin emellerine ulaşamayacağını sözlerine ekledi.

Yıldırım ve Bozkurt da konuşmalarında adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni adli yıl törenlerle başladı
Yeni adli yıl törenlerle başladı
Yeni adli yıl törenlerle başladı
Yeni adli yıl törenlerle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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