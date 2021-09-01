Yeni adli yıl açılış töreni düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz tarafından kentteki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Baro Başkanı Semih Gökayaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı avukatlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu