Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı

Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Valisi Süleyman Elban, Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısında, binlerce insanın bir arada bulunduğu statlarda güvenliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir.

Adana Valisi Süleyman Elban, Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısında, binlerce insanın bir arada bulunduğu statlarda güvenliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz" dedi.

Vali Süleyman Elban başkanlığında, 2021-2022 futbol sezonu öncesi Yeni Adana Stadı'nda oynanacak olan müsabakalar ile ilgili olarak; karşılaşmaların güvenli bir ortamda oynanması, takımların ve taraftarların güvenli bir şekilde stada geliş, gidişlerinin sağlanması ve stadın fiziki güvenlik tedbirleri konusunda ilgili paydaşlarla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Adana Demirspor A.Ş. ve Adanaspor A.Ş. Kulübü yöneticileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Elban, "Adanalı futbolseverlerin heyecanla beklediği 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu tesis Adana'nın ev sahipliğinde güzel karşılaşmalara ev sahipliği yapacak. Dostluğun, kardeşliğin temsil edildiği maçlara sahne olacak" ifadelerini kullandı.

Stattaki güvenlik konusuna da vurgu yapan Elban, şunları kaydetti:

"Binlerce insanımızın bir arada bulunduğu statlarda güvenlik çok önemlidir, bu konuda güvenlik teşkilatımıza, kulüplerimize ve Adanalı hemşehrilerimize büyük iş düşmektedir. Özellikle de; maç öncesinde, maç esnasında ve maç sonrasında taşkınlığa kapılmadan, sporu birlik beraberlik duyguları içerisinde takip ederek güvenlik güçlerimize destek olacak olan kıymetli Adanalı hemşehrilerimize güveniyoruz."

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2021-2022 futbol sezonu ile ilgili değerlendirmeleri içeren bir sunumun yapılmasının ardından görüş ve önerilerin yapılması ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Adana Stadı güvenlik toplantısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 09:36:09. #1.14#

title