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Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'un renkleriyle ışıklandırıldı

Yeni Adana Şehir Stadyumu, TFF 1'inci Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için mavi-lacivert ile aydınlatıldı.

Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'un renkleriyle ışıklandırıldı
30.07.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 23:34

Yeni Adana Şehir Stadyumu, TFF 1'inci Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için mavi-lacivert ile aydınlatıldı. Stadın ışıklandığını görenler ise cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Adanalı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Süper Lig yolunda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşan Adana Demirspor'a moral vermek için maç boyunca yeni stadyumun 'mavi-lacivert' ışıklarla aydınlatılmasını önerdi. Önerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kabul edilmesi üzerine Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki play-off final karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında merkez Sarıçam ilçesinde yapımı bitmek üzere olan 33 bin kişilik Adana Şehir Stadyumu'nun dış cephesi, Adana Demirspor'a destek vermek için mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı. Ayrıca gökyüzüne doğru yapılan ışık şovu da görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar ise cep telefonlarına sıralarak anı ölümsüzleştirdi.

- Adana

Kaynak: DHA

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