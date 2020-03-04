Yeni açılan mağazada izdiham: Bayılanlar oldu
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Yeni açılan mağazada izdiham: Bayılanlar oldu

Erzurum'da yeni açılan bir mağazadan alışveriş yapmak isteyen yüzlerce kadın izdiham oluşturdu.

04.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:56
Yeni açılan mağazada izdiham: Bayılanlar oldu

'da yeni açılan bir mağazadan alışveriş yapmak isteyen yüzlerce kadın izdiham oluşturdu. İndirimi kaçırmak istemeyen müşteriler sağlık ekiplerinin içeride bayılan kadına ulaşmasına bile izin vermedi.

Erzurum'un ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde yeni açılan bir mağazada indirim olduğunu duyan yüzlerce kadın mağazaya akın etti. Mağaza önünden oluşan uzun kuyruklar sonrası içerideki indirime ulaşmak isteyen kadınlar adeta birbirlerini ezdi geçti. Polis ekiplerince araç trafiği bir süreliğine kapatılırken kalabalıkta bir kadın fenalık geçirerek bayıldı.

Mağazaya çağrılan 112 acil sağlık ekipleri kalabalıktan içeride bayılan kadına müdahale edemezken indirim fırsatını kaçırmak istemeyen kadınlar sağlık ekiplerinin çalışmasına dahi izin vermedi.

Aşırı kalabalıktan dolayı uzun kuyruk oluşması sonucu mağaza görevlileri kapıları kapatmak zorunda kaldı.

(Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA


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: Yeni açılan mağazada izdiham: Bayılanlar oldu
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