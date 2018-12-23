Yeni ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in yerine Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın atanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerinin Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden Savunma Bakanlı James Mattis'in daha erken görevini bırakacağını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mattis'in görevini, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanhan'ın üstleneceğini duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA