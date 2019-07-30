Yeni AB Komisyonu başkanı olacak Von der Leyen'i bekleyen 7 büyük mücadele alanı

750 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gerekli olan 374 oydan sadece 9 oy fazla alarak 383 oy ile Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, eğer seçeceği 28 komiser adayı da AP tarafından kabul görürse bu yıl 31 Ekim itibarı ile görevine başlayacak.

Bu olduğunda, Von der Leyen Avrupa Komisyonu tarihindeki ilk kadın ve ikinci Alman başkan olacak ve aldığı kararlar kıtadaki 500 milyon insanı doğrudan ve dünyanın çeşitli yerlerinde Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkileri olan başka milyonlarca insanı da dolaylı olarak etkileyecek. Euronews.com'da Görüntüle