Yeni AB Komisyonu başkanı olacak Von der Leyen'i bekleyen 7 büyük mücadele alanı
Alman siyasetçi Ursula von der Leyen 500 milyon Avrupalıyı doğrudan dünyanın çeşitli yerlerinde Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkileri olan insanları da dolaylı olarak etkileyecek bir koltuğa Kasım ayı itibarı ile oturmak üzere. İşte AB Komisyonu başkanını bekleyen en önemli 7 büyük mücadele alanı
750 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gerekli olan 374 oydan sadece 9 oy fazla alarak 383 oy ile Avrupa Komisyonu başkanlığına seçilen Alman siyasetçi Ursula von der Leyen, eğer seçeceği 28 komiser adayı da AP tarafından kabul görürse bu yıl 31 Ekim itibarı ile görevine başlayacak.
Bu olduğunda, Von der Leyen Avrupa Komisyonu tarihindeki ilk kadın ve ikinci Alman başkan olacak ve aldığı kararlar kıtadaki 500 milyon insanı doğrudan ve dünyanın çeşitli yerlerinde Avrupa ile siyasi ve ekonomik ilişkileri olan başka milyonlarca insanı da dolaylı olarak etkileyecek. Euronews.com'da Görüntüle
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